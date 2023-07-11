На саммите НАТО президент Чехии выразил мнение о том, что для Украины окно возможностей достичь результатов на фронте закроется к концу этого года, что связано с американскими президентскими выборами, из-за которых уровень поддержки государств-союзников может измениться.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на The News York Times.

Также политик прогнозирует, что к 2024 году снизится готовность стран массово снабжать Киев большим количеством вооружений. По этой причине, все, чего Украина достигнет на поле боя до конца года, станет отправной точкой для переговорного процесса с Москвой в будущем.

Напомним, что в марте Павел комментировал контрнаступление ВСУ, рассказав, что будет в случае неудачи масштабной военной операции защитников.