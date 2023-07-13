Как информирует «НБН» со ссылкой на LRT, согласно словам Шольца, решения, которые были приняты в Вильнюсе по Украине в НАТО, являются весьма хорошими. Более того, он отметил, что Россия никак не будет оказывать влияние на этот процесс.

Высокопоставленный чиновник ФРГ добавил, что эти очень хорошие решения о перспективах Украины в НАТО можно интерпретировать по-разному, однако они были единодушными. Кроме того, сам президент Украины сегодня весьма высоко оценил такие решения.

Он подчеркнул, что Москва не будет вносить собственный вклад в дебаты по членству Украины.

Напомним, ранее в Белом доме пояснили, какие изменения в Украине должны предшествовать интеграции Украинского государства в НАТО.