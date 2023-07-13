В интервью CNN бывший премьер-министр Великобритании предостерег западные государства от «усталости» от Украины, что является самым большим врагом страны после российских оккупантов, информирует «НБН».

По словам Джонсона, важно, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжали стабильно передавать Киеву оружие для украинских войск. Политик подчеркнул, что победа Украины жизненно важна для свободы и демократии во всем мире.

Экс-глава британского правительства убежден, что «не должно быть оправданий» с откладываем интеграции Украины в Североатлантический Альянс. Бывший премьер отметил, что последствием отсутствия членства страны в НАТО стала худшая война в Европе за последние 80 лет.

Напомним, о перспективах Украины в Альянсе высказался немецкий канцлер Олаф Шольц.