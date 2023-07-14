Как информирует «НБН», об этом говорится в материале СNN.

Так, американский лидер Джо Байден уполномочил оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки отправить до трех тысяч военнослужащих резервных сил на территорию европейских стран на фоне продолжающейся войны в России против Украинского государства.

В соответствии с новым разрешением американские резервисты станут частью операции «Атлантическая решимость». Это является ротационным развертыванием, которое укрепляет восточный фланг Организации североатлантического договора.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Байден принял решение разрешить поставки кассетных боеприпасов в Украину.