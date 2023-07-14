Telegram-канал ASTRA сообщил, что в городе Дивногорск Красноярского края РФ вручили высокие государственные награды путинским солдатам, которые воевали против Украины, информирует «НБН».

Новость о награждении «героев» так называемой «спецоперации» опубликовал мэр Сергей Егоров, информацию также разместили на официальной странице администрации города. В обоих сообщениях не указаны фамилии оккупантов, только их имена и отчества. Кроме того, россиянам не показали и лица бойцов «второй армии мира».

В «Информационном сопротивлении» отмечают, что власти страны-агрессора таким образом пытаются скрыть личность военных преступников, которые вторглись в Украину. Руководство государства-террориста осознает, что рано или поздно придется отвечать за свои действия.

Как сообщалось, в РФ убили командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, который руководил ударами ракетами «Калибр» по Украине.