Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана, который снабжает Российскую Федерацию вооруженияем для агрессии в Украине, Насер Канани Чафи заявил, что атака на Крымский мост может обернуться эскалацией конфликта.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Fars News.

Спикер МИД заявил, что Тегеран осуждает удар по важному объекту российских оккупантов в Керченском проливе. Представитель министерства добавил, что такие действия «подрывают международную безопасность и мир», что якобы беспокоит иранское руководство.

В очередной раз Насер Канани Чафи открестился от поставок оружия в РФ из Ирана, подчеркнув, что власти верят в политическое урегулирование российско-украинской войны.

Напомним, что президент Ирана поддержал кремлевского диктатора Владимира Путина после «марша справедливости» ЧВК «Вагнер».