Глава комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской облдумы Константин Черкасов считает, что путинским солдатам стоит предоставлять водительское удостоверение после самоподготовки, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Проект закона предусматривает, что участники вторжения государства-террориста в Украину будут сдавать на права категории А и В без предварительного обучения в автошколе.

Инициатива Черкасова предусматривает, что военные преступники смогут оперативно получать водительские права и пользоваться транспортом, в частности для выполнения задач «спецоперации».

Ранее депутат Госдумы от Якутии предложил использовать в так называемой «СВО» бездомных собак.