Представитель Пентагона сообщила, что на онлайн-встрече глав оборонных ведомств около 50 стран в формате «Рамштайн», которая состоится сегодня, 18 июля, будут рассматриваться потребности Украины в дополнительных средствах ПВО и артиллерии, информирует «НБН» со ссылкой на Ukrayina.pl.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США ответила на вопрос журналиста, почему Вашингтон не решается передать Киеву ракеты ATACAMS и тянет время.

По словам Сингх, американское руководство оказывает Украине постоянную военную помощь с начала полномасштабной войны и только на прошлой неделе выделило для страны более 40 миллионов долларов. Она добавила, что ракеты ATACAMS США с повестки дня не снимают, однако этот вопрос не будет обсуждаться на встрече контактной группы «Рамштайн».

Отметим, что в Америке отреагировали на срыв «зерновой сделки» Кремлем. В Белом доме сообщили, готовы ли США к военной блокаде Черного моря.