Российское издание The Insider, ссылаясь на результаты майского опроса граждан РФ о желаемом кандидате на пост следующего президента, проведенный независимой соцгруппой Russian Field, заявило, что «повар Путина» сумел растерять весь свой политический капитал всего за сутки, информирует «НБН».

Незадолго до «бунта» олигарх был на пике популярности среди сограждан, которую он приобрел во время полномасштабной войны. Респонденты заявляли, что Пригожин – второй кандидат после диктатора на получение президентского кресла. 2% опрошенных были готовы проголосовать за главаря боевиков на выборах, при том, что еще в феврале почти 15% россиян ничего не знали о нем.

По словам специалистов, такую поддержку не получал ни один федеральный политик, кроме того, опрос, проведенный накануне восстания «Вагнера», продемонстрировал, что 55% респондентов одобряют деятельность «повара Путина». В феврале этот показатель составлял 41%.

Соцопрос, проведенный в стране-агрессоре 23 июня после начала «марша справедливости» ЧВК, продемонстрировал неутешительную картину для Пригожина: 41% граждан в конфликте занял позицию Минобороны, в то время, как поддерживать олигарха продолжали 20% респондентов. Сторонники олигарха убеждены, что у «вагнеровцев» была возможность осуществить военный переворот.

Ранее британская разведка сообщила, определился ли Кремль с судьбой армии Пригожина.