Во время публичного мероприятия в посольстве Великобритании в Чехии Мур отметил, что Пекин «абсолютно причастен» к вторжению РФ в Украину, о чем свидетельствует дипломатическая поддержка страны-агрессора китайцами во время тех событий, информирует «НБН» со ссылкой на издание Politico.

Глава британской разведки напомнил, что КНР воздержалась от ключевых голосований в ООН, полностью повторила все тропы государства-террориста, в частности, в Африке и Латинской Америке, обвиняла Североатлантический Альянс.

Мур добавил, что Кремлю пришлось за поддержку Поднебесной заплатить цену в виде потери власти и престижа кремлевским диктатором. Кроме того, Пекин расставляет «информационные ловушки» и для других государств, которые делают их уязвимыми и подрывают суверенитет.

Как сообщалось, глава США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором.