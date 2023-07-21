Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в материале портала БГНЕС

говорится, что большая часть болгарского парламента поддержала предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

Речь идет о ста единицах бронетранспортеров советского образца.

В сообщении отмечается, что такое решение насчет дополнительно помощи для Украины сегодня, двадцать первого июля, поддержали «Продолжаем изменяться – Демократическая Болгария», ГЕРБ, а также «Есть такой народ».

Напомнм, ранее мы уже писали о том, что Болгария обсуждала безвозмездную передачу Украине МиГ-29.