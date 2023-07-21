Российское пропагандистское издание «РБК» пишет, что сотрудники правоохранительных органов около 11:30 забрали бывшего «министра обороны ДНР» из дома, информирует «НБН».

В квартире террориста проводят обыск сотрудники Следственного комитета РФ. Известно, что задержание провели по наводке бывшего «вагнеровца», Гиркина обвинили в экстремизме.

В Telegram-канале экс-офицера ФСБ появились подробности инцидента от его жены Мирославы Регинской. Она сообщила, что находилась не дома, когда силовики задерживали ее мужа. О задержании россиянка узнала от консьержа, который видел, как сотрудники правоохранительных органов вывели военного преступника под руки и увезли в неизвестном направлении.

Отметим, что террорист регулярно критиковал военно-политическое руководство Российской Федерации и ход так называемой «спецоперации». Недавно Гиркин заявил, что страна-агрессор хочет побыстрее проиграть войну против Украины.