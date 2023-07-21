Во время совещания с постоянными членами Совбеза глава Кремля вспомнил о событиях прошлого века, комментируя новость о возможном создании союза Украины, Польши и Литвы, информирует «НБН».

По словам диктатора, такое объединение стран «не будет чем-то новым». Кроме того, российский лидер решил напомнить, чем закончилась «агрессивная политика» Варшавы в 1939 году.

Президент-агрессор отметил, что союзники Польши на Западе бросили ее «на растерзание немцам», в результате чего она потеряла независимость и суверенитет, которые якобы восстановила благодаря Советскому Союзу.

Военный преступник убежден, что благодаря позиции Иосифа Сталина страна получила земли Германии. Президент России назвал западные территории государства «подарком» полякам от «вождя народов».

Ранее глава РФ показал карту XVII века, на которой «не нашел» Украину. В Офисе Зеленского прокомментировали на исторический фейк Путина.