Руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что Будапешт продолжит срывать план Евросоюза по военной поддержке украинской армии, пока Киев не уберет вегнерский ОТП банк из списка спонсоров войны, информирует «НБН» со ссылкой на издание Politico.

В четверг, 20 июля, глава МИД отметил, что Венгрия не будет вести переговоры относительно новой финансовой помощи ВСУ от Европейского фонда мира, пока украинское руководство не выполнит условие Будапешта.

Журналисты пишут, что самая лояльная к России страна Евросоюза – самое большое препятствие на пути реализации долгосрочного плана ЕС для поддержки Украины на 20 миллиардов евро.

Напомним, что РПЦ намерена вновь передать Венгрии украинских военнопленных. СМИ сообщили подробности «сделки» Москвы с Будапештом.