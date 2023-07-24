Как сообщает «НБН«, об этом сказано в материале The Insider.

Так, сотрудники холдинга ВГТРК, в состав которого входят Россия-24 и Москва-24, а также РБК и части региональных телеканалов запретили освещать темы атаки дронов за 15 минут до выпуска новостей в 11:00. При том, что в выпуске от 10:00 сообщения про БПЛА еще были.

По информации источника издания, все медийщики в срочном порядке были вынуждены менять верстку за 15 минут до эфира, убрав оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, а также в принципе планы улиц. Вместе с тем они «добивали» хронометраж всем, чем угодно.

Также известно, что самый подробный сюжет про атаку на российскую столицу подготовило издание РБК с большим количеством кадров, интервью очевидцев, также непосредственно на месте присутствовали корреспонденты. Однако в результате это все убрали из эфира.

Тема атаки дронов освещалась исключительно в виде коротких комментариев оборонного ведомства РФ и градоначальника Москвы Сергея Собянина, который, обращаясь к местным жителям, пообещал им помощь. В свою очередь региональные каналы призвали не особо освещать эту тему в эфире, хотя в соцсетях оставили все довольно подробно.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Медведева на сообщение об атаках беспилотников на Москву.