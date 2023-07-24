Представители российских СМИ поинтересовались у спикера Путина, что он думает относительно утренних событий в Москве, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам представителя Кремля, атака беспилотников на Москву – вопрос, который больше касается оборонного ведомства страны-агрессора. Песков добавил, что российское руководство якобы может только констатировать, что БПЛА были нейтрализованы.

Отметим, что в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что атака дронов на столицу была организована «киевским режимом». Традиционно ведомство заверило, что якобы все БПЛА были обезврежены, похваставшись «предотвращением теракта».