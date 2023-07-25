Заявление политика, который известен своими расследованиями о коррупции в РФ, появилось в его Telegram-канале. Навальный фактически начал защищать Гиркина, пожаловавшись, что террориста арестовали незаконно, информирует «НБН».

Оппозиционер заявил, что бывшему «министру обороны ДНР» выдвинули политически мотивированное обвинение, назвав его «политическим заключенным».

Политик напомнил, что суд Гааги признал экс-офицера ФСБ виновным в сбитии Boeing 777, приговорив его к пожизненному заключению. Однако, по его мнению, убийства пассажиров сбитого самолета должна расследовать РФ.

Навальный пожаловался, что террориста задержали не за участие в войне против украины, а за критику в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина и главы Минобороны страны-агрессора Сергея Шойгу.

Оппозиционер заявил, что нужно «стоять на позициях закона и справедливости», несмотря на взгляды военного преступника, добавив, что злорадствование над террористом якобы означает поддержку беззакония.

Ранее арест Гиркина прокомментировали в ГУР.