Как сообщает «НБН«, об этом сказано в материале «Европейской правды».

В перечне основных недостатков украинской армии немецкие военнослужащие считают разделение боевых подразделений, в связи с чем «не просматривается совместное ведение боя».

Такая ситуация не только приводит к увеличению «опасности дружественного огня», или ответного огня украинских военных, отмечают в Бундесвере. В то же время, учитывая такой подход в плане направления главного удара, «нет маневренных подразделений, чтобы развернуть наступление или установить огневое производство», сообщается в документе.

Соответственно, с учетом того, что в Украине разбиваются бригады, которые прошли подготовку на Западе, на группы, состоящие из 10-30 солдат, изолированные от остальной части войск, ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество имеющихся солдат не имеют значения.

Напомрним, ранее мы уже писали о том, что в Минобороны ФРГ ответили на критику Зеленского относительно перспектив Украины в НАТО.