Во время экономического форума «Россия-Африка» кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что все противоречия должны решаться на переговорах, однако ни Украина, ни США, ни Альянс не хотят разговаривать с РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские агентства «ТАСС» и «РИА Новости».

По словам президента-агрессора, Запад не хочет вести диалог относительно вопросов «обеспечения равной безопасности» для всех стран. Глава Кремля пожаловался, что украинский лидер Владимир Зеленский официально отказался садиться за стол переговоров с российской стороной, подписав соответствующий документ.

Диктатор напомнил, что он не раз подтверждал «готовность» Москвы разговаривать с Киевом, однако РФ «не может навязывать» диалог. Похожее заявление сделал его спикер Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Кремль сохраняет «открытость» к урегулированию украинского вопроса, однако в соседней стране исключают возможность переговорного процесса, несмотря на «непростую ситуацию».

Напомним, что Путин решил обеспечить зерном шесть африканских стран. В Госдепе США прокомментировали намерение диктатора.