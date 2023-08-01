Американские эксперты в своем отчете утверждают, что РБ намерена начать выпуск иранских ударных беспилотников Shahed на своей территории, стремясь заключить соответствующую сделку с Тегераном, информирует «НБН».

Аналитики ISW обратили внимание на встречу руководителей оборонных ведомств Беларуси и Ирана, которая состоялась в понедельник, 31 июля. Хренин и Аштиани по результатам переговоров подписали Меморандум о военном сотрудничестве и план его реализации на этот год.

В Институте изучения войны напомнили, что иранский бригадный генерал ответственен за переговорный процесс, который касается военных закупок и продаж.

Вероятно, белорусский генерал-лейтенант и глава Минобороны Ирана могли обсуждать соглашения, связанные с оружием. В частности, Минск стремится заключить сделку относительно производства дронов-камикадзе на территории своей страны. Ранее поступали сообщения о том, что Тегеран пытался преобразовать завод в Гомельской области РБ в завод по выпуску «Шахедов».

Напомним, в России заявили об увеличении производства беспилотников «Ланцет». В ГУР МОУ указали на нюанс с выпуском БПЛА.