Как информирует «НБН», городской голова Москвы Сергей Собянин заявил, что один из атаковавших город беспилотников «прилетел» по объекту «Москва-Сити».

По его словам, средства ПВО уничтожили несколько беспилотников при попытке пролета в Москву. Но один из них долетел до той же башни «Сити», что и в минувший раз. В результате был поврежден фасад на 21-м этаже. На месте происшествия работают экстренные службы.

В свою очередь российские ТГ-каналы уже успели опубликовать момент удара БПЛА по «Москве-Сити». Также некоторые из них обнародовали новые кадры последствий атаки города.

Напомним, ранее мы уже сообщали об атаке дронов на Москву, что произошло тридцатого июля.