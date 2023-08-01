Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков коротко сообщил, что угроза атак дронов на столицу РФ очевидна, добавив, что власти принимают меры, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Более развернутый комментарий относительно инцидента в эфире пропагандистского телевидения дала представитель Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова. Спикер внешнеполитического ведомства сравнила удар беспилотников по зданию «Москва-Сити» с атакой на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Спикер МИД пожаловалась, что московский бизнес-центр – объект гражданской инфраструктуры, который не имеет отношения к военной сфере. Она добавила, что якобы украинский лидер Владимир Зеленский такими «террористическими операциями» компрометирует Запад.

Напомним, что во вторник, 1 августа, башня бизнес-центра «Москва-Сити» была повторно атакована БПЛА. В Сети показали кадры новой «бавовны» в здании.