Во время встречи с жителями агрогородка Беловежский Брестской области РБ во вторник, 1 августа, нелегитимный президент попытался оправдываться за свои слова об угрозе армии Пригожина для Польши, информирует «НБН» со ссылкой на «Белта».

По словам диктатора, он якобы пошутил, что наемники «Вагнера» шушукаются о том, чтобы сходить на «экскурсию» в польский Жешув. Лукашенко отметил, что он сказал именно об этом городе, поскольку якобы оттуда шла техника и оружие под Бахмут Донецкой области, где было ликвидировано множество «вагнеровцев».

Самопровозглашенный глава Беларуси считает, что Варшава должна быть благодарна Минску за то, что он сдерживает боевиков, которые не простят огромные потери ЧВК и могут жестоко отомстить.

Также нелегитимный белорусский лидер заверил, что Западу не стоит опасаться относительно безопасности Сувалкского коридора, ведь он «тысячу лет не нужен» Беларуси.

Ранее американские аналитики рассказали, чего намерен добиться Лукашенко от российского диктатора Владимира Путина размещением армии Пригожина в своей стране.