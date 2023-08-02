Канцелярия турецкого лидера сообщила, что Эрдоган провел телефонный разговор с кремлевским диктатором. В ходе переговоров президенты договорились о визите главы страны-агрессора в Турцию, информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что Эрдоган считает Черноморскую инициативу «мостиком мира». Также глава государства призвал не принимать меры для эскалации во время войны РФ против Украины.

Турецкий лидер заявил, что никто не получает пользы от прекращения «зернового договора» и больше всего будут страдать от этого страны, которые имеют низкие доходы и нуждаются в соответствующей продукции.

По словам Эрдогана, за последние две недели зерно подорожало на 15%. Политик заверил, что Анкара продолжит прилагать усилия для того, чтобы Черноморская инициатива начала функционировать вновь.

Ранее президент ЮАР, куда отказался отправляться Путин на саммит БРИКС, потребовал от диктатора восстановить «зерновое соглашение».