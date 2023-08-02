В эфире своего пропагандистского шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Скабеева пожаловалась на «притеснения и оскорбления» туристов из страны-агрессора в Грузии, информирует «НБН».

Комментируя протесты грузинской оппозиции, которые вспыхнули из-за прибытия в Батуми круизного лайнера с россиянами, псевдожурналистка посоветовала соотечественникам выбирать другие направления для отдыха.

«Вы зачем туда претесь?» — поинтересовалась пропагандистка у сограждан, призвав их не везти деньги в страну, где на них каждый раз «выливают ушат помоев».

Отметим, мэр Тбилиси заявил, что не видит проблемы в том, что россияне могут заезжать в Грузию на корабле, встав на сторону туристов из РФ. Однако Скабеева отметила, что «на него плевать».

Ранее пропагандистка запаниковала из-за планов ВСУ освободить Крым до Рождества. Скабеева призвала не шутить над заявлениями главы ГУР МОУ Кирилла Буданова.