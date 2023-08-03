Глава МУС Петр Хофманьский сообщил, что прокурор гаагского суда может запросить у досудебных судей ордер на арест президента-агрессора, которые решат, есть ли для этого основание, информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

Журналисты отмечают, что новые ордеры на арест главы Кремля и его соратников МУС может выдать по делу военных преступлений армии олигарха Евгения Пригожина в Украине. Диктатор недавно признал, что Кремль год тратил на наемников частной военной компании «Вагнер» около миллиарда долларов из госбюджета.

Ранее в ОПУ призвали выдать ордер на арест главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.