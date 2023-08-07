Отвечая на вопрос СМИ о результатах встречи в Джидде относительно мирного плана Украины, в которой приняли участие страны БРИКС и другие «партнеры» России, спикер МИД РФ заявила, что Москва надеется получить от этих государств свои оценки, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ведомства.

Захарова пожаловалась, что Украина и Запад пытаются продвинуть мирный план Зеленского, ни один из пунктов которого якобы не направлен на переговорно-дипломатического способа завершения войны. По ее словам, предложения украинского лидера – «бессмысленный ультиматум» РФ, который якобы направлен на затягивание боевых действий.

В очередной раз представительница российского внешнеполитического ведомства призвала Киев прекратить бои и «теракты», а Запад перестать «накачивать» ВСУ оружием, чтобы достичь «справедливого урегулирования».

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с турецким коллегой возобновление «зерновой сделки».