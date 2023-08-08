Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», такое заявление озвучил спикер Минобороны США Патрик Райдер.

Согласно его словам, вряд ли кого-то удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для взаимодействия. Мы продолжаем за этим следить и будем действовать нужным образом.

Также в сообщении отмечается, что именно таким образом представитель США ответил на вопросы относительно совместных маневров России и Китая рядом с принадлежащих Штатам Алеутских островов.

Напомним, ранее в КНР отреагировали на заявление Джо Байдена о «диктаторе» Си.