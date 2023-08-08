Бельгийские издания De Standaard и Business AM пишут, что украинские войска получат танки Leopard 1, которые ранее находились на вооружении ВС Бельгии, информирует «НБН».

Несколько лет назад Брюссель полностью снял с эксплуатации эти боевые машины, продав их компании OIP Land Systems. Военное руководство страны отказалось от этих танков, поскольку решило заменить их более легкой колесной техникой.

СМИ сообщают, что по дороге в Украину через ФРГ и Италию Leopard 1 оборудуют современными системами вооружения. До сих пор неизвестно, какое государство купило эти боевые машины для украинских войск, однако журналисты напомнили, что Берлин, Амстердам и Копенгаген ранее анонсировали передачу танков Киеву, выкупленных в промышленности.

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, какими старыми образцами техники РФ компенсирует уничтоженные боевые машины армии Путина.