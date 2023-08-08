Во время брифинга, в понедельник, 7 августа, спикер Госдепа США, комментируя встречу в Саудовской Аравии по Украине, заявил, что со страной-агрессором сейчас переговорный процесс относительно окончания войны не ведется, информирует «НБН».

По словам Миллера, если диалог с Москвой состоится, то только по инициативе украинской стороны. Он напомнил, что государство-террорист отказалось участвовать в содержательных мирных переговорах.

Чиновник, говоря о переговорах в Джидде, в которых участвовали представители из более 40 стран, назвал эту встречу продуктивной. Представитель Госдепа США добавил, что хозяйкой мероприятия была Саудовская Аравия, которая организовала его по просьбе Киева.

Отметим, что на переговоры в Джидде отреагировали в МИД РФ. Спикер ведомства Мария Захарова заявила, что мирный план Зеленского, который обсуждался на встрече, это «бессмысленный ультиматум» стране-агрессору.