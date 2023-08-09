Во вторник, 8 августа, во время брифинга представитель Госдепа США высказался о предотвращении потенциального покушения на главу Украины. СБУ задержала российского агента, информирует «НБН».

По словам американского чиновника, в Вашингтоне видели соответствующую информацию, однако раскрывать любые подробности подготовки россиянами потенциального убийства Зеленского может только Киев.

Миллер отметил, что США наблюдают шпионскую и разведывательную активность страны-агрессора в Украине в течение определенного времени. При этом американское руководство поддерживает усилия, которые прилагают украинцы для привлечения к ответственности людей, которые готовят покушение на представителей власти.

Отметим, что украинский президент остается целью для страны-агрессора, которая осуществила десяток неудачных покушений на Зеленского. СМИ рассказали, что будет делать Киев, если что-то случится с главой государства.