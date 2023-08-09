В своем Telegram-канале городской глава Москвы заявил, что два дрона попытались пролететь в столицу, однако их сбила противовоздушная оборона в районе Минского шоссе и Домодедово, информирует «НБН».

По словам Собянина, пострадавших от падения обломков беспилотников нет и на месте инцидентов работают экстренные службы. В то же время росСМИ пишут о том, что БПЛА синхронно залетали в столицу с юга и с юго-запада.

В Министерстве обороны РФ также традиционно заявили, что разрушений и пострадавших в результате атаки дронов нет, традиционно обвинив в «теракте» Украину.

Жители Москвы в Telegram-каналах заявляли, что «хлопки» в Домодедово были очень громкими. От «бавовны» в окнах тряслись стекла, грохот разбудил весь город.

Отметим, что ранее атаке БПЛА дважды подвергся бизнес-центр «Москва-Сити». В Кремле заявили, что видят серьезную опасность таких ударов.