Как информирует «НБН», в частности, кадры, на которых также присутствует нецензурная лексика, опубликовал телеграм-канал Mash.

Стоит отметить, что сами кадры были сняты видеорегистратором, установленном на автотранспортное средство, проезжавшее рядом с местом инцидента в момент взрыва.

На кадрах можно увидеть, как в какой-то момент раздается громкий взрыв, а на месте инцидента поднимаются клубы белого дыма. Также с места происшествия в разные стороны летят обломки различного содержания. В частности, они повредили транспортное средство, которое в этот момент проезжало мимо и записывало видео на видеорегистратор.

Напомним, ранее мы уже писали о мощном взрыве в Подмосковье.