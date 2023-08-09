Представитель Вашингтона считает, что Бразилия могла бы повлиять на позицию государства-террориста в отношении «зернового договора». Блинкен не сомневается, что в этом вопросе голос бразильского лидера имеет решающее значение.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

Госсекретарь США заявил, что да Силва может использовать свой голос, чтобы убедить Москву вернуться к «зерновому соглашению», что позволит безопасно экспортировать продукцию из портов Украины.

Американский чиновник напомнил, что этот договор не понадобился, если бы российские захватчики не вторглись в Украину и не блокировали ее порты.

Он добавил, что от «зерновой инициативы» выиграли бы даже те государства, которые не причастны к ней, поскольку соглашение поспособствовало бы снижению цен на продовольствие во всем мире.

Напомним, что начальник ГУР Кирилл Буданов анонсировал восстановление украинского зернового экспорта.