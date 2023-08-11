Во время общения работниками в аэропорту Минска самопровозглашенный президент Республики Беларусь заявил, что он будет продолжать заниматься «оздоровлением» детей с восточных регионов Украины в своей стране.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на новостное агентство «Белта».

Лукашенко высмеял предупреждения Запада о намерении притянуть его к уголовной ответственности за похищение детей. Нелегитимный глава РБ добавил, что он договорился с российским президентом-агрессором Владимиром Путиным, что Минск и Москва будут из союзного бюджета финансировать «эти поездки» для несовершеннолетних из Украины.

Ранее белорусский диктатор выразил недовольство отстранением спортсменов из РБ и России от международных соревнований. Лукашенко пожаловался на «заговор» западных стран.