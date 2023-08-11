Топ-пропагандист Кремля в эфире своего шоу Соловьев Live раскритиковал депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации России, которые «не замечают», какой курс валют в стране и не требуют объяснению от Центрального банка относительно падения рубля, информирует «НБН».

Псевдожурналист сделал вид, что он не видит связи между войной против Украины и экономическими проблемами в России, сообщив, что он «не понимает», что повлияло на курс валюты РФ. Соловьев пожаловался, что теперь «вся заграница» смеется над его страной, якобы благодаря «гениальной политике» Центрального банка.

Рупор путинского режима предупредил граждан государства-террориста о последствиях плачевного состояния экономического сектора – инфляции и росте потребительских цен.

Напомним, пропагандистка Ольга Скабеева возмутилась, что россияне едут в Грузию, где их «оскорбляют и притесняют».