Главу США Джо Байдена после призыва к конгрессменам выделить дополнительную финансовую помощь Киеву обвинили в том, что он не выразил свою позицию по этому вопросу так, чтобы это было понятным обычным американцам, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Экс-посол Америки в Украине Уильям Тейлор также считает, что Байдену нужно предоставить своим гражданам больше аргументов относительно выделения денег Киеву.

В частности, политик считает, что президент должен объяснить американцам, что Украина защищает их страну от РФ. Тейлор отметил, что Вашингтон тратит из оборонного бюджета меньше 6%, чтобы ВСУ уничтожали российский захватчиков на фронте без солдат ВС США.

Ранее в Белом доме заявили, что Америка может обучать украинских пилотов на истребителях F-16, однако при одном условии.