Как информирует «НБН», согласно сообщению Минобороны России, самолет потерпел крушение в ходе выполнения учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. Согласно обнародованной предварительной информации, один из членов экипажа погиб

Также в военном ведомстве подчеркнули, что самолет упал в черте аэродрома. Пострадавших на земле и разрушений нет.

В настоящее время проводятся все необходимые работы для того, чтобы установить причину чрезвычайного происшествия.

Напомним, ранее мы уже писали о падении самолета в Польше.