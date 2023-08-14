Как информирует «НБН«, об этом сказано в материале «Голоса Америки«.

В оборонном ведомстве США пояснили, что этот пакет помощи от Белого дома во главе с Джо Байденом станет уже сорок четвертым по счету с августа 2021 года, его выделили из резервов Пентагон. В него войдет партия дополнительных боеприпасов для систем ПВО, также предусмотрена поставка боеприпасы для артиллерии и танков, противотанковое оружие и другие типы оборудования, которое должно помочь Украине в борьбе с агрессией РФ.

Также сообщается, что общая стоимость нового пакета военной помощи составляет примерно 200 миллионов долларов. В него, в том числе, вошли: 58 водовозов, 120-мм танковые боеприпасы, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, 37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракетные установки (TOW), дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, оборудование и системы для разминирования, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, свыше 12 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам, а также запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

По информации Пентагона, этот пакет безопасности будет включать помощь, которую ранее санкционировали в соответствии с Программой президентских полномочий.