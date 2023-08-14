Российские Telegram-каналы сообщают, что в этом году президент-агрессор отказался приехать на форум «Армия-2023», который стартовал в понедельник, 14 августа, в столице РФ, информирует «НБН».

Кремлевский диктатор решил «появиться» на мероприятии с помощью видеопослания, в котором он поприветствовал участников и предложил развивать сотрудничество в сфере ВТС. Что интересно, видео с Путиным сопровождалось субтитрами на «вражеском» английском языке.

Отметим, что в последний раз с помощью видеосвязи российский лидер обращался к участникам форума «Армия» три года назад в период пандемии коронавируса.

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