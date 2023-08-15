В Министерстве обороны России заявили, что ЧП произошло во время выполнения самолетом планового учебно-тренировочного полета. «Альбатрос» потерпел крушение, когда начал заходить на посадку, информирует «НБН».

В оборонном ведомстве уточнили, что самолет упал в черте аэродрома и пострадавших и разрушений на земле в результате катастрофы нет.

Telegram-канал Baza утверждает, что в результате падения Л-39 погиб командир учебной авиационной базы города Майкоп Вадим Гуров. Также источники утверждают, что на самом деле «Альбатрос» при посадке не попал на полосу, а зацепил грунт. В результате самолет столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации.

Помимо Гурова, на борту Л-39 находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин, которого госпитализировали с травмами.

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