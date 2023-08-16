В отчете американского Института изучения войны сказано, что силовики страны-агрессора могут выключать мобильную сеть по приказу «сверху», чтобы Кремль имел возможность создавать нужную картинку для россиян, информирует «НБН».

Эксперты сообщили, что руководство РФ рассматривает поправки к стратегии развития отрасли связи, в частности Москва хочет, чтобы правоохранительные органы и гражданские операторы использовали общие частоты для «удобства пользователей».

Во время ЧС силовики будут полностью контролировать всю мобильную сеть, выгоду якобы получат и простые граждане, им обещают открыть доступ к ранее недоступным сетям.

В ISW считают, что такие изменения позволят Кремлю в случае чрезвычайных ситуаций отключать мобильную сеть, чтобы среди населения не распространялась паника и не подрывалось их доверие к руководству страны.

Напомним, американские аналитики проанализировали заявления главы РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на форуме «Армия», указав на ложь в их высказываниях.