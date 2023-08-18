Как информирует «НБН», его слова привело издание ERR.

Так, согласно его словам, Российская Федерация весьма тщательно восстанавливает собственные ресурсы. Он подчеркнул, что в марте в РФ была объявлена масштабная кампания по набору новых военных кадров.

Вендла подчеркнул, что по состоянию на сегодня это продолжается уже определенное время и все заявленные цели, по всей видимости, не достигаются, хотя наплыв контрактников достигает таких цифр, что боевые потери будут компенсированы.

Но при этом в Генштабе Эстонии добавили, что для того, чтобы Россия достигла заявленного успеха, к примеру, захвата всего Донецкого региона, по всей вероятности, нужно будет провести большую мобилизационную волну или же значительно увеличить количество служащих на контрактной основе.

Напомним, ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, сколько россиян каждый месяц забирают в армию Путина.