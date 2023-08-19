Как информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС, подполье РБ зафиксировало уменьшение количества боевиков ЧВК «Вагнер» с 5800 до 4400 человек.

Так, согласно обнародованным данным, причиной тому является отсутствие финансирования со стороны Российской Федерации.

Как следствие, часть боевиков подписали контракты и уехали воевать в страны Африки. Еще определенное количество боевиков ЧВК «Вагнер» ушли в отпуск, однако в будущем планирует перейти в другие террористические структуры или же вовсе уволиться.

Что интересно, белорусский режим пока что вовсе не удовлетворяет инструкторов из группы террористов «Вагнер» уровнем оплаты за работу. Как следствие, большая часть из них не планирует оставаться в государстве надолго.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Кремле пытаются вынудить некоторые страны прекратить сотрудничество с ЧВК «Вагнер».