Во время общения с гражданами в немецком правительстве федеральный канцлер выразил признание деятельности оппозиции государства-террориста внутри страны и за рубежом.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

По словам Шольца, он встречался с большим количеством российских оппозиционеров. Политик считает, что они заслуживают возможности для конструктивного ведения диалога и поддержки.

Глава правительства отметил, что много граждан РФ выступают за свободу и против империализма. Канцлер уточнил, что он неоднократно лично общался с представителями оппозиции РФ, убедившись в этом.

Напомним, что бывший президент Франции Николя Саркози отличился «миротворческими» предложениями для завершения войны в Украине. В ОПУ отреагировали на скандальные высказывания политика.