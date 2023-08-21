Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, два анонимных собеседника издания сообщили о том, что ряд представителей ФСБ, которые занимают более агрессивную позицию, поддержали требования главаря частной военной кампании «Вагнер» Евгения Пригожина, настаивавшего на смене высшего военного руководства Российской Федерации.

Кроме того, еще пять источников издания Bloomberg добавили, что сторонники так называемой ястребиной позиции хотя начать воевать на территории Украины еще более агрессивно. В том числе, они предлагают объявить в России военное положение и начать полномасштабную мобилизацию.

Но, так или иначе, сейчас «не предвидится никаких признаков того», что Кремль намерен увольнять Шойгу и Герасимова с их должностей.

Напомним, ранее Шойгу озвучил новую приоритетную задачу РФ в войне против Украины.