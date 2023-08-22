Как информирует «НБН», российские СМИ, ссылаясь на информацию главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, сообщают, что диктатор Российской Федерации Путин уволил с занимаемой должности генерала, командующего ВКС Р Суровикина. Согласно данным прессы, последний был задержан представителями контрразведки. Причиной тому стала информация об определенной причастности генерала к мятежу Пригожина.

Журналист утверждает, что в указе, подписанным Путиным, также отмечается, что Суровикин будет оставлен в распоряжении оборонного ведомства России. Что интересно, что официально такого указа опубликовано не было.

В свою очередь источник «РБК» подтвердил данные относительно увольнения Суровикина с занимаемой должности.

Цитата из обнародованного сообщения:

Генерал армии России Сергей Суровикин был уволен с занимаемой должности в результате своего перехода на другую работу. Он продолжает находиться в распоряжении оборонного ведомства России. В настоящий момент он находится в краткосрочно отпуске.

Напомним, ранее мы уже писали некоторые подробности из ареста генерала Суровикина.