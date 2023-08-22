В эфире пропагандистского шоу «Соловьев Live» Мардан заявил, что Купянск – «российской город» и, говоря о его захвате, речь идет об «освобождении территории РФ», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Правда Геращенко».

По словам украинофоба, в Купянске висели плакаты «Россия здесь навсегда» и триколоры страны-агрессора и якобы поэтому там должен висеть флаг РФ «в любом случае».

Пропагандист пожаловался, что путинским войскам приходится воевать за город после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине, который в России называют «перегруппировкой» захватчиков.

Мардан считает, что именно из-за поражения оккупантов в Харьковской области глава Кремля объявил «частичную» мобилизацию, после чего война в Украине «перешла в совершенно новый, настоящий формат».

Ранее рупор путинского режима Владимир Соловьев устроил истерику из-за падения курса российской валюты. Пропагандист набросился с обвинениями на Центробанк РФ, Госдуму и Совфед.