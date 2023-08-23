Как информирует «НБН» со ссылкой на российские ТГ-каналы, близкие к Пригожину средства массовой информации сообщают о том, что на случай смерти Пригожина, в ЧВК «Вагнер» разработан план действий, который запускается без каких-либо замедлений.

Согласно заявлению военного корреспондента Сапонькова, который был связан со структурами Пригожина, убийство главаря ЧВК «Вагнер» будет иметь катастрофические последствия.

Отдавшие такой приказ люди вообще не понимают настроения в армии и моральный дух, — отметил военкор Сапоньков, говоря о последствиях гибели Пригожина и Уткина.

Кроме Пригожина и Уткина погиб еще одгин из главарей ЧВК — Валерий Чекалов

Напомним, ранее мы уже писали о причине, по которой в Тверской области упал самолет, в котором летели Пригожин и Уткин, а также, как оказалось, согласно заявлению «Росавиации», еще один заместитель главаря ЧВК «Вагнер» Валерий Чекалов, отвечающий за СБ ЧВК «Вагнер».