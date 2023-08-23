В интервью «24 каналу» бывший директор ЦРУ заявил, что Запад «неадекватно» реагировал на российскую агрессию в Грузии, Сирии, в Крыму и на Востоке Украины. «Красные линии», по его словам, «оказались вообще не линиями», информирует «НБН».

Петреус напомнил, что не было адекватной реакции мира и на действия КНР в Южнокорейском море, что также нивелировало восприятие страны-агрессора. На решение Москвы вторгнуться в Украину мог повлиять и «совершенно неблестящий» вывод американских войск из Афганистана.

По словам экс-главы ЦРУ, российское руководство недооценило изменения в ВСУ, которые произошли за 8 лет. Также Кремль полагал, что государства-члены НАТО не будут реагировать на полномасштабное вторжение в Украину.

Генерал отметил, что РФ придает уверенности нарушение «красных линий» и неадекватная реакция стран на ее кровавую политику. Петреус добавил, что ни один потенциальный агрессор не должен недооценивать реальные силы НАТО или волю Альянса к их применению.

Как сообщалось, в Госдепе США прокомментировали атаки БПЛА на столицу РФ. В Вашингтоне ответили, поддерживают ли такие операции Украины.